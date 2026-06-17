Про це повідомили в 1 окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла.

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Чому російський комбат наклав на себе руки?

За інформацією українських військових з 1 ОШП, це сталося 10 червня на фоні критичних проблем із логістикою окупантів, які почалися після успішного ураження Чонгарського мосту.

Самогубство скоїв комбат Мункуєв Бато Валерійович, який народився у 1990 році у селі Усть-Кіран Кяхтинського району Бурятії. У російській армії він служив з 2015 року.

Російський комбат наклав на себе руки / Фото 1 ОШП

На початку цього року окупант отримав звання майора, але наклав на себе руки через постійний тиск командування, яке вимагало виконання наказів, але не забезпечило підрозділ пальним і підкріпленням.

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У російській столиці було знайдено мертвим генерал-полковника Станіслава Петрова, першого очільника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії. Петров був засновником сучасних військ РХБЗ та брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

У правоохоронних органах країни-агресорки підтвердили факт смерті Петрова та повідомили, що біля загиблого була зброя. За даними джерел, розглядається версія самогубства.

Російський військовий скоїв суїцид після наказу йти на війну проти України. Партизани також раніше розповідали, що окупанти часто накладають на себе руки через репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.