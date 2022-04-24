Російський кредитор розстрочив борг партії кандидатки в президентки Франції Ле Пен

24 квітня 2022 , 02:41
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Джерело:

The Wall Street Journal

Марін Ле Пен – кандидатка у президентки Франції. У 2014 її "Національне об'єднання" отримало кредит від "Першого російсько-чеського банку".

Сума кредиту становила 9 мільйонів євро. Однак банк збанкрутував, тепер Ле Пен має повернути гроші його правонаступниці – компанії "Авіазапчастина", яка перебуває під санкціями. 

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З урахуванням відсотків повернути доведеться вже 12 мільйонів. Тепер "Національне об'єднання" виплачуватиме кожні 3 місяці приблизно по 322 тисячі євро. Виплати вже стартували.

ЗМІ повідомили, що угоду між "Національним об'єднанням" та АТ "Авіазапчастина" уклали ще у червні 2020 року. Тоді російська компанія звернулася до арбітражного суду Москви. У позові мовилося про невиплату кредитів.

"Національне об'єднання" взяло кредит у 2014 році та мало повернути до вересня 2019 року.

Скандальні заяви Ле Пен 

  • Ле Пен є давньою прихильницею Росії. Зокрема, вона заявила, що після завершення війни Росії з Україною готова взаємодіяти з країною-агресоркою. Таку позицію політикиня аргументувала тим, що хоче запобігти альянсу Москви з Пекіном.
  • Також Ле Пен виступає проти ембарго російської нафти та заявила, що після псевдореферендуму мешканці окупованого Криму начебто "самі захотіли приєднатися до Росії".

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Автор: Мар'яна Бекало