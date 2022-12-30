Місія провалена: з Білорусі до Росії повертається літак, що наводить цілі

З Білорусі назад до Росії повертається літак Ан-50, який виявляв цілі для винищувачів. По-перше, росіяни час від часу перекидають свою авіацію на різні летовища.

А по-друге, завдання російського літака в Білорусі могло бути завершеним. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Якою була місія російського літака в Білорусі

Військовий експерт пояснив, що Росія направила цей літак до Білорусі для того, щоб провести розвідку та виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів й радари – засоби спостереження та виявлення.

Так, ворог хотів уразити українські засоби виявлення. А також завдати шкоди не лише інфраструктурним і цивільним об'єктам, а ще й засобам протиповітряної оборони.

Ці плани були сплутані тим, що Україна та наші партнери зробили досить важливий крок на випередження й нашій державі надали імітатори радарів, тобто фактично приманки для ворожих ракет, які хотіла запустити Росія. Вочевидь вона це зрозуміла і вирішила, що, мабуть, немає жодного сенсу проводити таку розвідку,

– зауважив військовий експерт

Утім, не виключено, що російський літак повернеться в майбутньому та здійснюватиме розвідку інших об'єктів.

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Як тепер можуть діяти росіяни

Мусієнко зауважив, що припущення щодо спроб Росії знищити українські засоби виявлення ймовірне, оскільки під час останньої масованої атаки країна-агресорка використовувала зокрема і протирадарні ракети. А це вперше за тривалий час. Отже, ймовірно, що росіяни дійсно намагалися вразити відповідні цілі.

"Мабуть, місія не була успішною і станом на сьогодні вона виконана. Росіяни зрозуміли, що їм складно буде обійти всі ці приманки й поки її або відклали, або змінять на інші напрямки, де потрібно буде проводити розвідку цих цілей", – припустив військовий експерт.

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