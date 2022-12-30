Місія провалена: з Білорусі до Росії повертається літак, що наводить цілі
З Білорусі назад до Росії повертається літак Ан-50, який виявляв цілі для винищувачів. По-перше, росіяни час від часу перекидають свою авіацію на різні летовища.
А по-друге, завдання російського літака в Білорусі могло бути завершеним. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Якою була місія російського літака в Білорусі
Військовий експерт пояснив, що Росія направила цей літак до Білорусі для того, щоб провести розвідку та виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів й радари – засоби спостереження та виявлення.
Так, ворог хотів уразити українські засоби виявлення. А також завдати шкоди не лише інфраструктурним і цивільним об'єктам, а ще й засобам протиповітряної оборони.
Ці плани були сплутані тим, що Україна та наші партнери зробили досить важливий крок на випередження й нашій державі надали імітатори радарів, тобто фактично приманки для ворожих ракет, які хотіла запустити Росія. Вочевидь вона це зрозуміла і вирішила, що, мабуть, немає жодного сенсу проводити таку розвідку,
– зауважив військовий експерт
Утім, не виключено, що російський літак повернеться в майбутньому та здійснюватиме розвідку інших об'єктів.
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Як тепер можуть діяти росіяни
Мусієнко зауважив, що припущення щодо спроб Росії знищити українські засоби виявлення ймовірне, оскільки під час останньої масованої атаки країна-агресорка використовувала зокрема і протирадарні ракети. А це вперше за тривалий час. Отже, ймовірно, що росіяни дійсно намагалися вразити відповідні цілі.
"Мабуть, місія не була успішною і станом на сьогодні вона виконана. Росіяни зрозуміли, що їм складно буде обійти всі ці приманки й поки її або відклали, або змінять на інші напрямки, де потрібно буде проводити розвідку цих цілей", – припустив військовий експерт.
Російські літаки все ще перебувають у Білорусі
- На території Білорусі все ще залишаються три російських винищувачі МіГ-31К. Ці літаки є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Вони прилетіли до Білорусі 13 грудня під час всеукраїнської повітряної тривоги.
- Як відомо, російські окупанти зараз застосовують носії "Кинджалів" для здійснення насамперед морально-психологічного тиску на українців та розсіювання уваги нашої протиповітряної оборони.
- У неділю, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах сталося "справжнє різдвяне диво". Там відбулося займання двигуна одного з російських МіГ-31К. Літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом. Відомо, що за місяць вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти.
- Військовий експерт Андрій Харук зауважив, що цей інцидент можна вважати позитивом для України. Оскільки Росія має небагато таких винищувачів – всього-на-всього близько 20. Тож втрата окупантами навіть одного такого літака через технічну причину є полегшенням для України.