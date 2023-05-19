"Російський літак, іди на х*й": у Тбілісі протестують через перший рейс із Москви

У столиці Грузії 19 травня люди вийшли на мітинг проти рейсів з Росії. Вони вирушили до міжнародного аеропорту в Тбілісі, куди прибув літак з Москви.

Через це, за даними джерел ЗМІ, в аеропорт Тібілісі мобілізували значну кількість правоохоронців. Відомо, що це перший рейс з 2019 року, пише 24 Канал.

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Що відбувається в Тбілісі

Георгій Габріадзе написав, що станом на 10:47 19 травня активісти збирались на Площі Першої Республіки у Тбілісі. Вони готувались до маршу до міжнародного аеропорту Тбілісі.

Люди збирались на акцію проти повітряного сполучення з Росією: дивіться відео

Варто зазначити, що, крім прапорів Грузії та Євросоюзу, люди тримають в руках українські стяги.

Станом на 11:27 активісти на автомобілях вирушили в аеропорт. Люди закликають припинити рейси в Росію.

Окрім того, грузини дещо перефразували слова, які сказали українські військові російським загарбникам на острові Зміїний.

Российский воздушний корабль, іді на х*й,

– лунало з гучномовця однієї з машин.

Активісти вказали, куди йти російським літакам: дивіться відео

Окрім того, користувач Nepareizais опублікував фото з плакатом, на якому написано: "Російський літак, йди на х*й".



Грузини протестують проти повітряного сполучення з Росією / Фото Nepareizais

Відомо, що в аеропорт вирушили представники туристичного сектора і політичні лідери.

За даними видання CNews, вже з 8 ранку 19 травня в аеропорту Тбілісі силовики почали мобілізовувати сили.

Вперше з 2019 року в Грузії приземлився літак з Москви

Рейс Москва – Тбілісі вже о 13:17 19 травня літак приземлився в Грузії. Видання "Ехо Кавказу" зазначило, що це перший літак з Москви, починаючи з 2019 року. Рейс здійснила російська авіакомпанія "Азимут".

Першим рейсом з Москви до Тбілісі прибула делегація прокремлівських політиків і громадських діячів,

– зазначило видання.

Пасажирами були:

голова громадської організації "Солідарність в ім'я світу" Мераб Чікашвілі;

директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе;

член організації "Солідарність в ім'я світу" Михайло Жгенті;

член "Соціалістичного руху Грузії" Темур Піпіа;

керівник центру "грузинсько-російської дружби" Валерій Кварачхелія;

колишній депутат парламенту Грузії Темур Майсурадзе;

бізнесмен Мамука Піпіа.

Чікашвілі на камеру російських пропагандистів цинічно дякував Путіну, який напав на Грузію у 2008 році.

Варто зазначити, що це відбувається тоді, коли 20% території Грузії досі залишаються окупованими Росією.

Російські пропагандисти написали, що президентка Грузії назвала небажаним рейсом прибуття до Тбілісі з Москви першого після поновлення авіасполучення літака.

Згодом видання "Ехо Кавказу" повідомило, що грузинські правоохоронці затримали декількох опозиційних активістів на акції біля аеропорту в Тбілісі.

У Грузії затримали декількох активістів: дивіться відео

Понад 100 неурядових організацій звинуватили владу Грузії

Видання "Грузія Online" написало, що понад 100 неурядових організацій підписали заяву під заголовком "Російський літак не сяде в ЄС".

Видача владою Грузії дозволу на польоти між Тбілісі та Москвою є прямим саботажем набуття статусу кандидата в члени ЄС,

– мовиться у заяві.

Також в документі нагадують, що Євросоюз чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польоти з Росії або до Росії. Тому це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії щодо дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці, як це передбачено в угоді про асоціацію.

Також в заяві мовиться, що всупереч волі 89% грузинського народу і 78-й статті Конституції Грузії, уряд продовжує змінювати зовнішньополітичний курс країни.

Важливо Україна відреагувала на відновлення рейсів між Грузією та Росією

Що цьому передувало