Не найкраща машина: військовий експерт розвіяв чутки про "надпотужний" російський літак Су-57

Російський літак Су-57 свого часу діяв біля Ворзеля, Бучі та Ірпеня проти Сил оборони. Це маневрова та потужна машина, яка робить свої операції на наднизькій висоті та на великій швидкості. Проте навряд чи із появою винищувачів F-16 ці ворожі літаки будуть залітати на українську територію.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що така вірогідність дорівнює нулю, оскільки винищувачів Су-57 всього 11. А виробляти росіяни можуть, зважаючи на численні санкції Заходу, одну – дві поштучно.

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Навіть індуси не оцінили Су-57

Петро Черник пояснив, що Су-57 – далеко не найкращий винищувач, хоча окупанти подають його як машину п'ятого покоління.

Су-57 дуже сируватий, бо якби він мав якусь серйозну перспективу, то індуси б купили цю машину. Проте індуси провели серйозний експертний розбір і дійшли висновку, що проти F-22 чи F-35 ця машина далеко не досконала,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що насправді від божевільних можна чекати чого завгодно.

Але цікаво, що винищувачі перестали заходити у повітряне поле України у квітні 2022 року, коли лише з'явилися перші недалекобійні системи західного зразка.

Тепер, коли ми з місяця на місяць насичуємося системами MIM-104 Patriot, а особливо коли з'явиться хоча б одна ескадрилья F-16, якщо впаде така пташка (Cу-57 – 24 Канал), ми тільки привітаємо,

– підсумував Петро Черник.

Що ще відомо про Су-57