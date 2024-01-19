У Путіна все викривлено, – політолог припустив, чи наважиться диктатор на повторний наступ

У Financial Times написали, що влітку 2024 року Росія зробить спробу нового масштабного наступу на Україну. Країна-агресорка прагне захопити кілька областей і великих міст.

Політолог Ігор Рейтерович прокоментував цей матеріал 24 Каналу. За його словами, бажання Владіміра Путіна захопити Україну – це одне, а наявні в Росії ресурси – зовсім інше.

До теми Ворога не треба недооцінювати, – військовий експерт про можливий великий наступ росіян улітку

"Те, що в Путіна є таке бажання, ніхто в цьому не сумнівається. Він хоче завоювати як мінімум половину України, захопити всі ключові міста, зокрема Київ, тому що для нього це якесь сакральне місце. У його голові все абсолютно викривлено", – констатував Рейтерович.

Загалом до подібних матеріалів потрібно ставитися спокійно, адже в них ідеться лише про ймовірне, а не фактичне.

Росія не здатна глобально змінити ситуацію

Навіть якщо Росія спробує здійснити новий великий наступ, то зможе досягнути лише якихось локальних успіхів. Як би окупанти не намагались, їм не вдасться повністю поміняти ситуацію на полі бою та перемогти Сили оборони України.

Коли ми говоримо про якісь об'єктивні речі, ресурсів на подібні великі кроки на сьогодні в Росії немає,

– наголосив Рейтерович.

Можливо, щось зміниться після переобрання Путіна. Уже лунали припущення про те, що після президентських виборів у Росії можуть оголосити тотальну мобілізацію.

Однак і Україна не стоїть на місці. Разом із західними партерами військово-політичне керівництво зробить усе можливе, щоб росіяни не змогли реалізувати сценарій нового великого наступу.

Росія може готуватись до війни з НАТО: основне