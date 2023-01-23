Для нового наступу Росія хоче сконцентрувати мобілізованих на одному напрямку, – генерал-майор

Все більше експертів починають говорити про новий масштабний наступ Росії. Ніхто не очікував такої теплої зими, а тому українська армія не змогла повноцінно використати наявну важку техніку на фронті, щоб здійснити свій наступ.

Про це 24 Каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, росіяни дуже сподіваються на річницю повномасштабного вторгнення й мають плани щодо наступу.

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Що задумала Росія

Віктор Ягун розповів, що на ситуацію на фронті дуже вплинули погодні умови. Оскільки зима доволі тепла, ґрунт не зміг замерзнути до необхідного стану, а ЗСУ не могли застосувати наявну важку техніку.

На думку генерал-майора, росіяни намагатимуться протиснути українську оборону в декількох напрямках, щоб вирахувати найслабше місце. В таке місце вони спробують зосередити свій наступ за допомогою ресурсів, які вони накопичують.

Це близько 200 тисяч осіб вони збираються підготувати для того, щоб можна було скоригувати свій наступ. Але наступ може бути тільки в тому випадку, коли піде важка техніка,

– сказав Ягун.

Генерал-майор СБУ не знає, чий наступ буде першим – український чи російський, але, на його думку, краще було б відбити спочатку масштабний російський наступ, а потім вже наступати самим.

Віктор Ягун розповів про цілі Росії у новому наступі: дивіться відео

"Чи ми підемо перед ними, чи ми будемо тримати удар й після того контратакувати. Я думаю, що все-таки нам треба втримати удар і дочекатись ту техніку, яку нам анонсували, підготувати тих бійців, які зараз вчаться воювати на цій техніці. Можливо, навіть сформувати окремі підрозділи, які будуть повністю озброєні західною технікою й, витримавши попередній удар ворога, перейти в рішучий контрнаступ", – сказав Ягун.

За його словами, росіяни намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також намагатимуться захопити Запоріжжя, бо так записали в своїй конституції й захочуть відрізати Харків від України. Окремим залишається питання наступу з Білорусі.

Проте який саме з цих напрямків буде головним – поки невідомо.

Що відомо про новий масштабний наступ Росії