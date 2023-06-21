"Не загинули на війні, а зменшилось безробіття": в Росії заборонили погані новини

Кремль рекомендував губернаторам російських регіонів не публікувати некрологи про знищених окупантів. Там вже давно придумали свою нову "мову" та заборонили погані новини.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, так званий російський "новояз" з кожним разом дивує все більше.

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Нещодавно там повідомляли про вибух на пороховому заводі в Тамбові. Однак в пропагандистських ЗМІ написали лише про незначні "хлопки", внаслідок яких було 5 загиблих та з десяток поранених.

Некрологи стають для них реально проблемою

Як наголосив Тизенгаузен, російський "новояз" дико викривляє реальність. Це все дійшло до абсурду.

Ось давайте "побавимося" з цим. Не 220 тисяч знищених окупантів, а зменшилося безробіття. Не 30 тисяч знищених вагнерівців, а зменшилася кількість ув'язнених. Російський народ почав виправлятися,

– пожартував Тизенгаузен.

Насправді ситуація з некрологами в Росії є небезпечною для Кремля. Вона демонструє, що на війні проти України загинула величезна кількість окупантів. Це явно не мотивує інших росіян приєднуватися до армії.

Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Також за допомогою цих некрологів, які часто публікують в соцмережах, можна приблизно побачити, з яких регіонів найбільше гине окупантів. Це все може дійти до того, що в Росії просто заборонять публікувати такі дописи. Однак в часи соціальних мереж приховати таке неможливо.

Втрати Росії у війні проти України: коротко