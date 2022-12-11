У російській опозиції є суперечка, чия це війна – Росії чи Путіна, – Каспаров

Війну в Росії намагаються подати так, ніби це щось дійсно правильне. Для цього навіть переробили риторику, що "воюємо не з Україною, а з НАТО".

Про це під час стріму на 24 каналі розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він зазначив, що поки пропаганда працює достатньо ефективно.

​Важливо Росіяни вже готуються до фронту на лінії кордону 1991 року, – полковник ЗСУ

Політик додав, що це не знімає відповідальності з тих людей, які могли все зрозуміти. Картинки Бучі й інших місць, де здійснені жахливі злочини, – були доступні росіянам, що заходили через VPN. Проте більшість з них відторгає й стверджує, що це фейк.

"На жаль, сталася ситуація, коли навіть цілком розумні люди, намагаються знайти якісь пояснення, щоб себе якось захистити", – пояснив Каспаров.

Дивіться стрім з Гаррі Каспаровим на ютубі 24 каналу:

Конфлікт в російській опозиції

Він розповів, що всередині російської опозиції також йде конфлікт. "Я належу до тієї меншості, яка каже, що це війна Росії. Більшість намагається переконати всіх, що це війна Путіна. Ось тут й проходить розділення. Звісно, це війна Росії, як це була війна Німеччини. Так, був Гітлер, але війна Німеччини", – акцентував Гаррі Каспаров.

Це спроба заховатися, що є поганий Путін, є якісь жахливі генерали, але загалом народ тут ні до чого. На мою думку, це дуже неправильний підхід, тому що це спроба замирити історичну провину,

– зазначив політик.

За його словами, йде війна, де, як в шахах, – є білі та чорні. Тільки 2 сторони й неможливо сидіти посередині. На Заході для себе також поки не вивели цю формулу. Люди повинні чітко усвідомлювати, що знаходитися посередині – не можна.

"Ви не можете переїжджати з однієї лінії фронту на іншу лінію фронту, тому я завжди підтримував заборону на туристичні візи. Німці в 42 році в Лондон з туристичними візами не їздили", – повідомив Каспаров.

На його думку, потрібна загальна політика, якої поки на Заході немає. Як тільки виникає питання майбутнього Росії, тут Захід впадає в ступор. Вони панічно бояться, що розпад цього величезного простору із ядерною зброєю, з божевільним вже населенням, з величезним рівнем злочинності – може привести до непередбачуваних наслідків.

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