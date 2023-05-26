Можуть покласти до 100 осіб, – воїн ЗСУ про тактику російських загонів "Шторм-Z"

Російська армія використовує нову тактику для штурму позицій українських захисників. Окупанти мобілізували в’язнів та сформували з них штурмові загони "Шторм-Z".

Ці загони застосовують для "м’ясних штурмів" та не зважають на кількість втрат. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Йдуть у бій навіть у цивільному

Якщо раніше для штурмових дій залучали загони вагнерівців та спецпризначенців регулярної російської армії, то зараз здебільшого використовують загони "Шторм Z". Бійці цих загонів оснащені стрілецькою зброєю, гранатами та ручними гранатометами.

Дуже часто вони штурмують без касок та бронежилетів і навіть у цивільному одязі, що дестабілізує наших захисників – потрібен час, щоб з’ясувати, чи це не заблукали місцеві мешканці,

– розповів Федоренко.

Юрій Федоренко про нову тактику російських окупантів: дивитись відео

З втратами ворог не рахується

За його словами, цих штурмовиків мобілізували у такій кількості, що дозволяє додавати їх до складу російських підрозділів, які беруть участь у бойових діях як на Авдіївському і Бахмутському, так і на Куп’янському напрямках. Їхнім завданням є максимально наблизитись до Сил борони й окопатись.

"От вони вирили місце на один штик – їх наші воїни ліквідували. Зайшла ще одна група і поряд вирила ще під один штик – їх знову ліквідували. І так поки вони не викопають повноцінну позицію. І заради цього вони можуть покласти до 100 осіб в одному секторі", – зазначив Федоренко.

Після цього на цю позицію приходять краще оснащені та підготовленіші підрозділи російської регулярної армії та продовжують штурм на близькій відстані. Та навіть попри величезні втрати їм не вдається далеко просунутись.

Що відомо про загони "Шторм-Z"