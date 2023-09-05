Не всі мають доступ до секретної інформації: чи варто ГУР викрадати іншу російську техніку

Під час спецоперації "Синиця" на бік України перейшов російський льотчик разом з повітряним судном. Якщо виникне можливість зробити подібне з іншою ворожою технікою, наприклад з танком, то цим не варто нехтувати.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що будь-які здобутки важливі, але не всі однаково цінні. Зокрема, у контексті секретної інформації.

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"Втрата танка – не така страшна річ, як системи "свій – чужий" або борту російського літака чи вертольота. Тому щодо танкістів такого контролю не буде – немає сенсу", – зазначив Світан.

– апаратно-програмний технічний комплекс для автоматичного розрізнення на полі бою своїх військ і озброєнь від ворожих.

Однак танк цінний сам собою, тому здобути його без бою дуже вигідно для українських військових.

До яких даних мають доступ льотчики

"Льотний склад допущений до секретної інформації, яку вони можуть зчитувати і потім передавати. Цей льотчик (Максим Кузьмінов – 24 Канал) точно передав", – сказав Світан.

Льотчики мають доступ до секретної інформації: дивіться відео 24 Каналу

Так, льотчики мають доступ до інформації щодо аеродромів, позивних, механізмів і порядку дій.

Оскільки українська розвідка контактувала з російським льотчиком близько пів року, цим можна пояснити безперешкодність перельоту українських дронів на територію Росії останнім часом.

Спецоперація "Синиця": основне