Туалет і душ вдома непотрібні, бо смердять, – неймовірний урок гігієни від полоненого окупанта

Під час розмови з українським журналістом 29-річний полонений доброволець із Тамбова захотів підкреслити, що він – не такий як усі окупанти. Вирішив це підтвердити тим, що не крав унітази.

"Ось ви мене порівнюєте зі всіма, а я – не як всі"

Однак тут же обмовився, що не крав, бо йому вони не потрібні. Та й ніколи такого блага цивілізації у нього вдома не було.

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Свою думку Денис аргументує тим, що за цією сантехнікою потрібно прибирати, інакше – вона смердітиме. Тому туалет на вулиці – саме те, що потрібно.

Та він (туалет) мені й не потрібен вдома. Щоб смерділо й прибирати вдома постійно? Туалет на вулиці. Я в селі живу. І мені це нормально, мені туалет не потрібно мити щодня. І смороду я вночі від нього відчувати не буду, чи через те, що хтось забув за собою змити,

– заявив полонений росіянин.

Також він зазначив, що коли його побратими крали телевізори, телефони, планшети та іншу техніку, він чужого не брав.

Дивіться повне інтерв'ю з полоненим добровольцем: відео

Росіяни крадуть не лише унітази: останні новини

Нагадаємо, що красти унітази представники "большой страни" почали з самого початку повномасштабного вторгнення. Так, ще 14 березня вони його вкрали з музею на Запоріжжі.

Також на початку війни вони спромоглися обікрасти тварин у зоопарку, адже там годували їх не лише кормом, а й овочами.

Крадуть, звісно, й різноманітну техніку. Наприклад, нещодавно окупант вкрав телефон і при цьому "засвітив" обличчя на камери. А дещо раніше його "побратим" змародерив ейрподси у заступника мера Ізюма.

Також росіяни вивозять й інші "експонати". Так, наприкінці жовтня стало відомо, що вони викрали кістки Потьомкіна, однак інших своїх 200-х забирати не квапляться.

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