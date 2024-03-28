"Захід впав у сатанізм": російська православна церква оголосила "священною" війну проти України

Російська церква видала наказ, у якому війна проти України називається "священною". Після її закінчення вся територія сучасної України нібито "має увійти до зони виняткового впливу Росії".

Документ був виданий так званим "Всесвітнім російським нароним собором", який очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кіріл, передає 24 Канал.

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З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію "утримуючого", що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм,

– написав один з російських священників-пропагандистів, цитуючи патріарха Кіріла.

Російський патріарх дивовижним чином навіть вивів "вищий сенс існування Росії". На його думку, сенс полягає в тому, що Росія нібито "захищає світ від зла".

Історична місія полягає в тому, щоб щоразу валити спроби встановлення у світі універсальної гегемонії — спроби підкорити людство єдиному злому початку,

– заявив Кіріл.

Про що ще йдеться у "документі"

У документі також розкривається поняття "руского міра" як "духовного і культурно-цивілізаційного феномена", що поширюється "істотно далі” державних кордонів як сучасної Росії, так і "великої історичної Росії".

Також у наказі йдеться про "триєдність" російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Більше того, російська церква також пропонує надавати в Росії притулок "для мільйонів іноземців, які обстоюють традиційні цінності".

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