Я проти вбивства вами дітей, – спікер Конгресу США поставив на місце російського журналіста

Спікер палати представників Конгресу США під час брифінгу поставив на місце російського репортера, який наважився поставити йому питання на брехливій основі.

Під час пресконференції в Ізраїлі спікер палати представників Конгресу США Кевін Маккарті звернувся до росіян та прокремлівських пропагандистів, які продукують про нього фейки.

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Кевін Маккарті звернувся до росіян

Під час брифінгу російський репортер заявив, що Маккарті буцімто не підтримує відправлення військової та фінансової допомоги до України. Після цього він почав ставити своє запитання на основі цього брехливого твердження.

Натомість Маккарті поставив його на місце. Він наголосив, що підтримує Україну і зовсім не підтримує те, що робить Росія. Також він наголосив, що країна-агресор вбиває дітей.

Я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною, я також не підтримую вбивство вами дітей,

– сказав Маккарті.

Він також наголосив, що Росія має вивести свої війська з України.

Ви маєте піти. Ми продовжуватимемо підтримувати, тому що весь світ бачить те, що відбувається таким, яким воно є,

– наголосив він.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Кевіну Маккарті за підтримку України й таку влучну відповідь пропагандисту.

Дякую спікеру Палати представників Конгресу США, республіканцю Кевіну Маккарті за чітку відповідь російському "журналісту" щодо допомоги для України,

– написав він.

США надасть Україні новий пакет допомоги

1 травня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив, що незабаром США нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги.

До речі, також він заявив, що Сполучені Штати передали Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.