Російський Су-27 намагався збити український Bayraktar над Чорним морем: чим усе закінчилося

Окупанти над акваторією Чорного моря хотіли збити український Bayraktar TB-2 за допомогою своєї "сушки". Згодом стало відомо, чи вдалось їм це зробити.

У неділю, 19 березня, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіянам не вдалось ліквідувати безпілотник Bayraktar своїм винищувачем. Зауважимо, що йдеться саме про Су-27, який є багатоцільовим ще радянським літаком та не так давно атакував американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем.

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Bayraktar не по зубах росіянам

На сторінці у твіттері, що має назву Ukraine Weapons Tracker ("Український трекер зброї"), йдеться про те, що "усі чули про недавній інцидент з MQ-9", однак не менш цікавим є ролик, на якому показано, як російський винищувач безрезультатно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму.

На ролику видно, що, як і у випадку з американським дроном, знешкодити український Bayraktar окупанти мали намір, скидаючи на нього пальне.

Невідомо, чому для знищення безпілотника (Bayraktar TB-2 – 24 Канал) не використовували ракети "повітря – повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує,

– йдеться також в повідомленні.

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Що потрібно знати про ці безпілотники