Російський Су-27 намагався збити український Bayraktar над Чорним морем: чим усе закінчилося
Джерело:Ukraine Weapons Tracker
Окупанти над акваторією Чорного моря хотіли збити український Bayraktar TB-2 за допомогою своєї "сушки". Згодом стало відомо, чи вдалось їм це зробити.
У неділю, 19 березня, з'явилося відео, яке підтверджує, що росіянам не вдалось ліквідувати безпілотник Bayraktar своїм винищувачем. Зауважимо, що йдеться саме про Су-27, який є багатоцільовим ще радянським літаком та не так давно атакував американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем.
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Bayraktar не по зубах росіянам
На сторінці у твіттері, що має назву Ukraine Weapons Tracker ("Український трекер зброї"), йдеться про те, що "усі чули про недавній інцидент з MQ-9", однак не менш цікавим є ролик, на якому показано, як російський винищувач безрезультатно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму.
На ролику видно, що, як і у випадку з американським дроном, знешкодити український Bayraktar окупанти мали намір, скидаючи на нього пальне.
Невідомо, чому для знищення безпілотника (Bayraktar TB-2 – 24 Канал) не використовували ракети "повітря – повітря", однак, ймовірно, пілот не знав, що це за дрон і хто ним керує,
– йдеться також в повідомленні.
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Що потрібно знати про ці безпілотники
- Ударні безпілотні літальні апарати типу Bayraktar TB-2 є турецькою розробкою. Вони мають двигун внутрішнього згорання та повітряний гвинт, що змушує дрон пересуватись.
- Як відомо, має БпЛА 4 керовані боєприпаси на підвісці, може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. Окрім того, зазначимо, що максимальна дальність управління таким дроном становить до 150 кілометрів.
- Свого часу гроші на "народний Bayraktar" збирали люди всією Україною. Ба більше, на один такий безпілотник навіть донатили поляки.