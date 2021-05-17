Російський суд залишив у силі вирок для українського активіста Олега Приходька

Апеляційний військовий суд Росії 17 травня розглянув скаргу у справі українського активіста Олега Приходька. Колегія суддів залишила без змін попередній вирок – 5 років позбавлення волі.

Олега Приходька звинуватили у виготовленні та зберіганні саморобного вибухового пристрою. Як переконують окупанти, Приходько начебто мав намір підірвати "Сакську райадміністрацію".

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Апеляційний суд проігнорував докази захисту

Сторона захисту навела численні докази щодо порушень під час слідства. Також адвокати заявили про те, що суд першої інстанції проігнорував оцінку цих обставин. Проте апеляційна колегія до уваги ці аргументи не взяла.

Адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов брав участь у засіданні суду у режимі відеоконференція з окупованого Сімферополя.

Стан здоров'я Приходька значно погіршився

Зазначимо, що стан Олега Приходька в ув'язненні стрімко погіршується. Він скаржиться на загострення хронічних недуг, а у СІЗО у Ростові-на-Дону необхідної медичної допомоги йому не надають.

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової з вимогою відновити порушені права Приходька. Денісова закликала провести повне медичне обстеження та надати необхідне лікування.

! Олег Приходько запевняє, що за ґрати потрапив за свою українську позицію. Вибухівку, яку знайшли у нього вдома, впевнений активіст, йому підкинули.