Російський суд зобов'язав компанію IMAX повернутися до країни-агресорки

Суд у Москві зобов'язав компанію IMAX повернутися на російський ринок і продовжити експлуатацію обладнання та постачання фільмів у країні-агресорці.

Таке рішення ухвалив Арбітражний суд Москви. відповідне рішення ухвалили 22 березня 2023 року.

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Згідно із судовими актами, представники IMAX не були присутні на засіданнях. Обурює той факт, що якщо IMAX не виконає рішення суду до 27 березня, з компанії щодня стягуватимуть неустойку в розмірі 200 тисяч рублів.

Що цьому передувало

1 червня 2022 року представники Асоціації власників кінотеатрів повідомили, що IMAX зупинила діяльність у країні. Сама компанія не оголошувала про це публічно.

А у серпні канадська компанія IMAX заборонила використовувати своє обладнання у Росії, хоча формально воно належить власникам кіномереж. Технічно проєктор може показати будь-який фільм. Інше питання, що показати фільму у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна.

IMAX – формат фільмів, розроблений канадською компанією IMAX Corporation. Розрахований на відтворення стрічок значно більшого розміру та роздільної здатності ніж звичайні кінотеатри. Покриття екрана латексне або металізоване. Це дозволяє зробити зображення більш яскравим та контрастним, ніж у звичайному кінотеатрі.

Додамо, що у березні через повномасштабне російське вторгнення до України кінокомпанії Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures тимчасово зупинили прокат своїх фільмів у Росії. Згодом деякі з них остаточно вийшли з цієї країни.

Загалом після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, лише 9% компаній ЄС та G7 вийшли з ринку агресорки. В середньому компанії, що вийшли, мали нижчу прибутковість і більшу кількість робочої сили, ніж фірми, які залишаються в Росії.