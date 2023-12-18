Спрацювала проти своїх: російський Т-80 підірвався на міні у Бєлгородській області
Російський танк Т-80 підірвався на міні у Бєлгородській області. Внаслідок наїзду ворожу техніку було знищено, також загинув один військовослужбовець.
Російські війська інтенсивно нарощують мінні загородження. Однак, схоже вони працюють не так, як планували самі загарбники.
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Вибуховий інцидент
У суботу 16 грудня російський танк Т-80 підірвався на протитанковій міні у Бєлгородській області. За повідомленнями ЗМІ, один військовослужбовець армії Росії загинув, одного було поранено. Також відомо, що ворожий танк було повністю знищено.
Інцидент стався у Валуйському міському окрузі. Машиніст танку наїхав на міну за 4 кілометри від села Карабаново, що неподалік кордону Бєлгородської області.
Танк окупантів наїхав на міну: де розташований населений пункт
Мінна ситуація в Бєлгородській області
- Декілька днів тому у Бєлгородській області на міні підірвалося авто з чиновниками. Внаслідок цього заступнику голови Краснояружської адміністрації Ігорю Бородаєнко відірвало ноги. Також постраждало ще дві людини.
- Згодом стало відомо, що бєлгородський посадовець загинув у лікарні – медики не змогли його врятувати. У його супутниці діагностували мінно-вибухову травму з розривом рани м'яких тканин голови. Водій же отримав лише струс мозку та закриту травму органів грудної клітки та черевної порожнини.
- Цікаво, що 18 грудня легіон "Свобода Росії" зайшов на територію Бєлгородської області. Виконавши там бойове завдання, добровольці лишили окупантам цікавий "пазл". Вони зазначили, що радять загарбникам оновити карти мінних полів.