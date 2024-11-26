"Доказ безрозсудної поведінки": в G7 відреагували на удар по Дніпру ракетою "Кедр"

Країни "Великої сімки" відреагували на російський удар ракетою "Кедр", який окупанти здійснили 21 листопада. Вони заявили, що атака балістичною ракетою середньої дальності доводить безрозсудну поведінку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що міністри закордонних справ країн G7 зробили спільну заяву, в якій засудили дії Росії.

Читайте також Є найкращий засіб для перехоплення "Орешника": Катков пояснив, як це можливо здійснити

Як країни "Великої сімки" відреагували на російський удар

Країни G7 висловили підтримку Україні та засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику" Росії.

Вони також попередили, що підтримка Росії Північною Кореєю означає небезпечне розширення конфлікту з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки, і закликали Китай протидіяти цій ескалації.

Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним доказом її безрозсудної та ескалаційної поведінки,

– йдеться у спільній заяві міністрів.

Політики додали, що хочуть розпочати передачу коштів Україні в межах кредиту на 50 мільярдів доларів до кінця цього року. Вони також пообіцяли діяти проти груп, які допомагають Росії уникнути санкцій.

Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною,

– наголосили чиновники.

До слова, раніше Служба безпеки України показала уламки нової балістичної ракети, якою Росія вдарили по Дніпру 21 листопада. За словами співробітника СБУ, ракета рухалася виключно за балістичною траєкторією, на яку впливав лише аеродинамічний опір.