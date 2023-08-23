Розвідка виманила в Україну російський Мі-8: деталі спецоперації

Внаслідок злагодженої роботи української розвідки, на Харківщині вдалося посадити ворожий Мі-8. ГУР виманило російського пілота в Україну.

Джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про перехоплення ворожого вертольота. Спецоперацію готували протягом 6 місяців.

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ГУР перехопило російський вертоліт

Джерела підтвердили, що українській розвідці вдалося перехопити російський вертоліт і доправити його в Україну. Вертоліт Мі-8, який перевозив деталі для винищувачів, здійснив посадку в Харківській області. Він транспортував запчастини між російськими авіабазами.

Українська розвідка змогла виманити пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Разом з пілотом у вертольоті було ще 2 члени екіпажу – вони не знали, куди летять. Внаслідок спецоперації двох росіян ліквідували. Пілот та його родина наразі перебувають в Україні – його сім'ю завчасно вивезли з Росії.

Операцію готували протягом 6 місяців. Разом з Мі-8 українська армія отримала деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.

Раніше у мережі почали розповсюджувати інформацію про приземлення російського вертольота Мі-8 на полтавський аеродром. Російські пропагандисти запевняли, що це була "радіогра", а екіпаж втратив орієнтацію по GPS.

В ГУР пізніше заявили, що інформація про приземлення точно з'явиться.

Офіційна інформація буде. Попередньо – так, така інформація є. Трішки треба почекати. Ведеться робота – і з екіпажем в тому числі,

– заявив Юсов.

Тепер же остаточно відомо, що росіяни втратили вертоліт Мі-8. Натомість він буде служити Збройним Силам та допомагатиме знищувати окупантів.

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