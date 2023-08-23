Розвідка виманила в Україну російський Мі-8: деталі спецоперації
Внаслідок злагодженої роботи української розвідки, на Харківщині вдалося посадити ворожий Мі-8. ГУР виманило російського пілота в Україну.
Джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про перехоплення ворожого вертольота. Спецоперацію готували протягом 6 місяців.
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ГУР перехопило російський вертоліт
Джерела підтвердили, що українській розвідці вдалося перехопити російський вертоліт і доправити його в Україну. Вертоліт Мі-8, який перевозив деталі для винищувачів, здійснив посадку в Харківській області. Він транспортував запчастини між російськими авіабазами.
Українська розвідка змогла виманити пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Разом з пілотом у вертольоті було ще 2 члени екіпажу – вони не знали, куди летять. Внаслідок спецоперації двох росіян ліквідували. Пілот та його родина наразі перебувають в Україні – його сім'ю завчасно вивезли з Росії.
Операцію готували протягом 6 місяців. Разом з Мі-8 українська армія отримала деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.
Раніше у мережі почали розповсюджувати інформацію про приземлення російського вертольота Мі-8 на полтавський аеродром. Російські пропагандисти запевняли, що це була "радіогра", а екіпаж втратив орієнтацію по GPS.
В ГУР пізніше заявили, що інформація про приземлення точно з'явиться.
Офіційна інформація буде. Попередньо – так, така інформація є. Трішки треба почекати. Ведеться робота – і з екіпажем в тому числі,
– заявив Юсов.
Тепер же остаточно відомо, що росіяни втратили вертоліт Мі-8. Натомість він буде служити Збройним Силам та допомагатиме знищувати окупантів.
Росіяни втрачають техніку для війни
- За 3 дні окупанти втратили 5 літаків – про "бавовну" повідомляли на таких російських аеродромах, як "Сольці" та "Шайковка". Росіянам було неспокійно через регулярні прильоти дронів. Зокрема, вдалося ліквідувати літаки Ту-22М3, які обстрілюють територію України ракетами Х-22.
- На День Державного Прапора Збройні Сили ліквідували російський комплекс С-400 "Тріумф". Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. ГУР наголосило, що росіяни мають обмежену кількість таких установок і це болючий удар по їх ППО.
- Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що росіянам не варто розслаблятися. На День Незалежності вони отримають нові "сюрпризи".