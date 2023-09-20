Російський винищувач Су-34 впав у Воронезькій області

Російські окупанти знову зазнали великих втрат. Так, у Воронезькій області впав літак Су-34.

Попередньо, пілоти катапультувалися. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії розбився літак

У ворожому міноборони розповіли, що літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області.

Екіпаж із двох людей встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає,

– стверджують окупанти.

Згодом стало відомо, що попередньою причиною падіння винищувача Су-34 стала відмова лівої стійки шасі.

Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. За наявною інформацією, боєкомплекту на борту не було.



Кадри з місця падіння Су-34 у Воронезькій області / росЗМІ

В окупантів – шалені втрати

Зауважимо, що станом на 20 вересня так звана "друга армія світу" вже втратила 273 980 загарбників. Втрати у техніці:

танків – 4635 (+7) од,

бойових броньованих машин – 8868 (+17) од,

артилерійських систем – 6096 (+34) од,

РСЗВ – 779 (+1) од,

засобів ППО – 526 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),

крилатих ракет – 1479 (+0),

кораблів і катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,

спеціальної техніки – 906 (+3).

У Росії часто падають літаки