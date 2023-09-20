Російський винищувач Су-34 впав у Воронезькій області
Російські окупанти знову зазнали великих втрат. Так, у Воронезькій області впав літак Су-34.
Попередньо, пілоти катапультувалися. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також В Італії розбився військовий літак: загинула 5-річна дівчинка
У Росії розбився літак
У ворожому міноборони розповіли, що літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області.
Екіпаж із двох людей встиг катапультуватися, загрози їхньому здоров'ю немає,
– стверджують окупанти.
Згодом стало відомо, що попередньою причиною падіння винищувача Су-34 стала відмова лівої стійки шасі.
Літак упав у поле в Каширському районі Воронезької області неподалік селища Колодязний. За наявною інформацією, боєкомплекту на борту не було.
Кадри з місця падіння Су-34 у Воронезькій області / росЗМІ
В окупантів – шалені втрати
Зауважимо, що станом на 20 вересня так звана "друга армія світу" вже втратила 273 980 загарбників. Втрати у техніці:
- танків – 4635 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 8868 (+17) од,
- артилерійських систем – 6096 (+34) од,
- РСЗВ – 779 (+1) од,
- засобів ППО – 526 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
- крилатих ракет – 1479 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
- спеціальної техніки – 906 (+3).
У Росії часто падають літаки
- У Росії триває гарячий сезон "літакопадів". Так, у Волгоградській області 12 вересня впав літак Су-24. За попередніми даними, цей бомбардувальник упав у Калачівському районі країни-агресорки за 5 кілометрів від хутора Ложки.
- Окупанти також повідомляли, що на борту були два члени екіпажу. За даними пропагандистів, обидва пілоти Су-24М загинули. Командир і штурман не встигли катапультуватися. На борту перебували 46-річний командир Сергій А. і 34-річний штурман Руслан А.
- До речі, Росія у війні проти України активно використовує винищувачі Су-34. Раніше один з таких розбився у Брянській області. Згодом цю інформацію підтвердили в екстрених службах Росії. Причина інциденту – невідома.