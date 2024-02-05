Як в індійському кіно: окупант прикинувся мертвим, аби врятуватись – відео жалюгідної гри

Українські військові показали, як російський військовий намагався врятуватись, коли побачив безпілотник ЗСУ. Його спроба виглядала настільки жалюгідно, що в мережі його іронічно назвали актором без Оскара.

Відео з передової опублікували бійці підрозділу Булава РУБпАК 72-ї окремої механізованої бригади. Зазначають, що випадок зафіксували на Вугледарському напрямку.

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На кадрах можна побачити, що військовий почувши звук дрона, спершу був спантеличений і зупинився, а коли стався перший вибух поруч, вирішив феєрично прикинутися мертвим. І нічого, що вибух стався на досить великій від нього відстані.

Та у коментарях до відео українці чомусь не оцінили акторської гри росіянина та прозвали його "актором без оскара".

Утім, як розповіли військові, прикидатися росіянину довелося недовго, адже український оператор позбавив його цієї необхідності одразу двома влучними скидами.

Втрати росіян у війні