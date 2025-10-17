Він каже, що командир погрожував йому, що прив'яже до дерева. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA Live.
Російський військовий взяв заручників, бо не хоче воювати
Російський військовий Сергій Константинов каже, що його рота "вся тупо загинула", а він отримав поранення. Він натомість вирішив не чекати власної смерті і узяв заручників у магазині.
Він витяг чеку з гранати Ф-1 і почав вимагати, як не дивно, поїздку у військову прокуратуру.
Військовий розповів, що командир погрожував йому "прив'язати до дерева, щоб його вбили птахи", або застрелити особисто.
За його словами, він служить рядовим у 60-й окремій мотострілковій бригаді 9-ї роти 3-го батальйону ЗС РФ.
Точна дата і місце запису, що він зробив, – невідомі.
Російський військовий узяв заручників у магазині: дивіться відео
У Підмосков'ї солдат-строковик розстріляв трьох товаришів по службі
У Підмосков'ї солдат-строковик розстріляв трьох співслуживців, двоє загинули, одного госпіталізували.
На місці інциденту працює комісія, розпочато кримінальну справу проти нападника.