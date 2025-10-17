Він каже, що командир погрожував йому, що прив'яже до дерева. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA Live.

Дивіться також Вночі у Криму російські війська збили власний літак, – ВМС

Російський військовий взяв заручників, бо не хоче воювати

Російський військовий Сергій Константинов каже, що його рота "вся тупо загинула", а він отримав поранення. Він натомість вирішив не чекати власної смерті і узяв заручників у магазині.

Він витяг чеку з гранати Ф-1 і почав вимагати, як не дивно, поїздку у військову прокуратуру.

Військовий розповів, що командир погрожував йому "прив'язати до дерева, щоб його вбили птахи", або застрелити особисто.

За його словами, він служить рядовим у 60-й окремій мотострілковій бригаді 9-ї роти 3-го батальйону ЗС РФ.

Точна дата і місце запису, що він зробив, – невідомі.

Російський військовий узяв заручників у магазині: дивіться відео

У Підмосков'ї солдат-строковик розстріляв трьох товаришів по службі