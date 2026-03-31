Відео з інцидентом оприлюднили в 225 окремому штурмовому полку.
Що відомо про "медичну допомогу" в російській армії?
Відео, оприлюднене 30 березня показує двох російських солдатів, що повільно йдуть уздовж колючого дроту. Один із них поранений і ледве пересувається, намагаючись просити допомоги. Його товариш відповідає ляпасом. Після цього поранений падає, а інший військовий йде, залишаючи його.
Перша домедична допомога у вигляді ляпаса по морді та рівно сім кроків евакуації. Не засуджуємо: видно, що людина має якісь важливіші справи, ніж порятунок друга. Наприклад, задерибанити його пайок і речі. Титани духу,
– прокоментували подію у полку.
Цей випадок підкреслює хаос серед російських військ, демонструючи низький рівень взаємодопомоги в лавах окупантів.
Як окупант надавав "медичну допомогу" товаришу. Увага! Відео 18+
Які проблеми в росіян через війну?
Російські війська продовжують штурмувати ті самі ділянки фронту, попри великі втрати. За словами військових, це пояснюється ефективною обороною ЗСУ та тим, що окупанти не шкодують особовий склад, роблячи ставку на масовість і постійні атаки.
Росія намагається компенсувати проблеми зі зв'язком без повноцінної альтернативи Starlink, роблячи ставку на дешеві дрони типу "Молнія" та зміну тактики. Окупанти масово використовують ці БпЛА для ударів, розвідки й координації атак, інколи оснащуючи їх супутниковими системами.