Відео з інцидентом оприлюднили в 225 окремому штурмовому полку.

Відео, оприлюднене 30 березня показує двох російських солдатів, що повільно йдуть уздовж колючого дроту. Один із них поранений і ледве пересувається, намагаючись просити допомоги. Його товариш відповідає ляпасом. Після цього поранений падає, а інший військовий йде, залишаючи його.

Перша домедична допомога у вигляді ляпаса по морді та рівно сім кроків евакуації. Не засуджуємо: видно, що людина має якісь важливіші справи, ніж порятунок друга. Наприклад, задерибанити його пайок і речі. Титани духу,

– прокоментували подію у полку.

Цей випадок підкреслює хаос серед російських військ, демонструючи низький рівень взаємодопомоги в лавах окупантів.

Як окупант надавав "медичну допомогу" товаришу. Увага! Відео 18+

