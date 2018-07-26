15:10
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський фестиваль "Жара" в Баку: хто з українських артистів виступить на музичній події

348 Читать новость на русском
Російський фестиваль "Жара" в Баку: українські артисти
Російський фестиваль "Жара" в Баку: українські артисти / Фото з відкритих джерел

Російський музичний фестиваль "Жара" сьогодні, 26 липня, стартував в Баку – столиці Азербайджану. Хоч фестиваль позиціонує себе як міжнародний, але на ньому виступають здебільшого російські та українські артисти.

На фестивалі "Жара" впродовж 26-29 липня виступить 81 виконавець, з яких щонайменше 13 українських співаків, гуртів та дуетів.

Читайте також: Російський фестиваль "Жара" стартував у Баку: хто з українських артистів вже відзначився

Серед них: Alekseev, Loboda, Монатік, MOZGI, NK, Ані Лорак, Анна Седокова, Артем Пивоваров, ВІА Гра, Віра Брежнєва, Время и Стекло, Лоліта і Макс Барських. Деякі з українських виконавців виступатимуть всі дні протягом фестивалю або ж в конкретно анонсовані дні.

Перший концертний день зазвичай приурочений відкриттю фестивалю, де на червоній доріжці збирається більше 90 зірок шоу-бізнесу. На музичну подію вже почали прибувати артисти, які від ранку публікують світлини в соціальних мережах.

 

Лечу в Баку на фестиваль «Жара» @zharafest ️

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

 

 

 

Шо там по еде ....

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

Знакомьтесь. Это я . 3 дня без сна @zharafest

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

 

 

До слова, російський музичний фестиваль "Жара" заснували співак і музикант Емін Агаларов, засновник "Русского радио" і премії "Золотий грамофон" Сергій Кожевников і заслужений артист Росії Григорій Лепс. Представники фестивалю додають, що майданчик фестивалю, розташований на березі Каспійського моря, вміщує 10 000 глядачів одночасно. Фестиваль "обіцяє перевершити попередній по видовищності і технічному оснащенню".

Теги: LifeStyle Україна – Росія Монатік Музика Настя Каменських Ані Лорак Віра Брежнєва Анна Седокова Потап і Настя Новини Азербайджану Фестивалі Російські гастролери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1852
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4564
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7828
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Блог Медіа 1145
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук