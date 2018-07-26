Російський фестиваль "Жара" в Баку: хто з українських артистів виступить на музичній події

Російський музичний фестиваль "Жара" сьогодні, 26 липня, стартував в Баку – столиці Азербайджану. Хоч фестиваль позиціонує себе як міжнародний, але на ньому виступають здебільшого російські та українські артисти.

На фестивалі "Жара" впродовж 26-29 липня виступить 81 виконавець, з яких щонайменше 13 українських співаків, гуртів та дуетів.

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Серед них: Alekseev, Loboda, Монатік, MOZGI, NK, Ані Лорак, Анна Седокова, Артем Пивоваров, ВІА Гра, Віра Брежнєва, Время и Стекло, Лоліта і Макс Барських. Деякі з українських виконавців виступатимуть всі дні протягом фестивалю або ж в конкретно анонсовані дні.

Перший концертний день зазвичай приурочений відкриттю фестивалю, де на червоній доріжці збирається більше 90 зірок шоу-бізнесу. На музичну подію вже почали прибувати артисти, які від ранку публікують світлини в соціальних мережах.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 25 Лип 2018 р. о 11:34 PDT

До слова, російський музичний фестиваль "Жара" заснували співак і музикант Емін Агаларов, засновник "Русского радио" і премії "Золотий грамофон" Сергій Кожевников і заслужений артист Росії Григорій Лепс. Представники фестивалю додають, що майданчик фестивалю, розташований на березі Каспійського моря, вміщує 10 000 глядачів одночасно. Фестиваль "обіцяє перевершити попередній по видовищності і технічному оснащенню".