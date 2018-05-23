Російський "Сбербанк" учетверте спробує продати свій бізнес в Україні

"Сбербанк России" робитиме четверту спробу продати свій український бізнес, заявив в інтерв'ю російським ЗМІ глава банку Герман Греф.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна – це окрема історія, ми вже зробили 3 спроби продати банк. Зараз будемо робити ще й четверту спробу. Будемо сподіватися, що цього разу вона буде успішною. Ми плануємо скорочувати нашу присутність у Європі і розвивати наш бізнес у Казахстані і Білорусі", – сказав Греф.

Нагадаємо, у грудні 2017 року "Сбербанк России" продав свою українську "доньку" – VS Bank – групі "ТАС" українського бізнесмена Сергія Тігіпка.