Російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли по українських позиціях за добу

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських опорних пунктів. Агресор продовжує використовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це інформують у прес-центрі штабу АТО.

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Зокрема, на Донецькому напрямку зі 120– та 82–міліметрових мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя. Крім цього, з 82–міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупаційні війська Росії обстріляли захисників Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї – українські укріплення під Водяним, Павлополем та Авдіївкою,

– йдеться у зведенні.

Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці Шахти "Бутівка", а поблизу Новотроїцького агресор вів снайперський вогонь.

Як зазначають у штабі АТО, на Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120– та 82–міліметрові міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по українських позиціях поблизу Новолуганського, а також з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.

Як повідомляють у штабі АТО, внаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, 15 квітня представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця Збройних Сил України, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін.