Ймовірно, вбили підопічні: окупанти розкрили цікаві деталі загибелі полковника під Бахмутом

Нещодавно Міноборони Росії повідомило про загибель двох полковників на Бахмутському напрямку. Один з них – Євген Бровко.

Некролог про нього опублікували в одному з російських телеграм-каналів. У мережі також поширили фото, де окупант стоїть біля кремлівського диктатора Владіміра Путіна, пише 24 Канал.

До теми Під Бахмутом загинули двоє російських воєначальників: втрати визнали в міноборони Росії

Як міг загинути російський полковник

У некролозі написали, що Бровко загинув "героїчно, не даючи солдатам відступати з позицій". Звідси можна зробити висновок, що під час наступу ЗСУ окупанти просто намагались втекти з позицій, однак їхній полковник стріляв їм в спину.

У мережі поширюють версію, що, цілком ймовірно, російський полковник загинув від куль своїх підопічних – тих, кому таки вдалось відступити.

Некролог російського полковника / Скриншот

Нагадаємо, що Бровко був заступником командира армійського корпусу з військово-політичної роботи. Крім того, у Міноборони повідомляли, що під Бахмутом загинув і його колега – командир 4 мотострілецької бригади В'ячеслав Макаров.

Додамо, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Сирський наголосив, що операція з оборони Бахмута триває, а всі необхідні для оборони рішення прийняті.

Актуальні втрати ворога

За останню добу росіяни втратили 580 одиниць особового складу. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 199 460 російських загарбників.

Додамо, що ворог також втрачає величезну кількість техніки в Україні. Загалом з 24 лютого 2022 року наші воїни ліквідували: