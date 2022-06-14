У російському Красноярську жителям зафарбували вікна через вивішений прапор України

Ненависть росіян до українців просто шалена. Вони підтримують війну проти нашої держави та намагаються подавити будь-які антивоєнні настрої та підтримку України.

Росіяни роблять усе можливе для того, щоб підтримувати війну своєї злочинної армії проти України. Вони готові усіляко підтримувати своїх солдатів та придушувати будь-які антивоєнні акції.

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Замальоване вікно з прапором України

У Красноярську на вікні однієї з квартир вирішили повісити прапор України та антивоєнний плакат. Деякі росіяни починають розуміти наслідки війни та готові навіть до візиту їхніх силовиків.

Утім, довго акція протесту не тривала – комунальники приїхали до будинку та просто замалювали вікна тієї квартири. Напевно, про ефект Барбари Стрейзанд вони не чули, хоча надія на будь-які масові протести у Росії марна, тож їм не варто турбуватися про поширення інформації про "придушення" протесту фарбою.

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Росіяни, яким вдалося вижити у війні проти України та повернутися додому, масово відмовляються знову їхати на війну. 64 бригада окупантів, яка чинила злочини проти мирних українців у Бучі, має проблеми з набором нового особового складу. Втім, їхньому командиру за масовий розстріл українців позачергово присвоїли звання полковника.

Кремль не збирається припиняти війну проти України та розробляє все нові й нові сценарії бойових дій. На думку аналітиків, окупантам вистачить запасів для того, щоб фінансувати війну проти України ще 2 – 3 роки.

Російські окупанти намагалися здійснювати розвідку над Полтавою, ворожий безпілотник помітили біля вокзалу. Наші майстерні герої його успішно "приземлили".

Мобілізація в Україні проходить за планом, жодних зривів чи масового ухиляння від призову немає. Наші громадяни дуже свідомі та вмотивовані захищати свою землю від російських окупантів.

Зараз у ЗСУ є лише 10% від необхідної важкої зброї, вогнева перевага ворога дуже суттєва. Ситуацію може виправити допомога наших західних партнерів.

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