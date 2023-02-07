У російському Кстово палає нафтопереробний завод

7 лютого 2023, 12:00
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У Нижньогородській області Росії спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Мовиться про нафтопереробний завод, що розташований на Центральному шосе.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прокуратуру. Російські силовики наразі мовчать про причини займання.

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Водночас у соціальних мережах уже з'явилося відео з місця події, зняте очевидцями. На кадрах видно, що на території нафтопереробного заводу є осередок відкритого полум'я, над ним піднімається дим.

Повідомляється, що попередньо загорілась установка з бензином. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Довідка. Відомо, що НПЗ належить "Лукойлу". Встановлена потужність підприємства з перероблення нафти становить 17 мільйонів тонн на рік.

Пожежа на російському нафтопереробному заводі: дивіться відео

Російські нафтобази спалахують мов сірники

  • У російському місті Борисовка, що у Бєлгородській області, ніч проти 4 лютого виявилася неспокійною. Все через те, що туди завітало Бавовнятко, яке любить бавитися на складах та нафтобазах окупантів. Як пишуть російські ЗМІ, там вночі спалахнула нафтобаза, вогонь перекинувся на цистерни.
  • У Росії 23 січня прогримів потужний вибух. Цього разу на металургійному заводі компанії "Молірен". У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху начебто став алюмінієвий пил. За попередніми даними, до надзвичайної ситуації призвело "порушення технологічного процесу".
  • Також наприкінці січня у білоруському Мозирі сталася пожежа на великому нафтопереробному заводі. Причини займання поки невідомі. Місцеві рятувальники загасили пожежу та провели роботи з охолодження і захисту технологічних конструкцій. Нібито ніхто не постраждав.

Автор: Альона Захарова