Влада Татарстану вирішила залучати підлітків з 14 років для роботи на оборонних заводах

Влада республіки Татарстан планує залучати до роботи на підприємствах російського оборонного комплексу молодь та підлітків з 14 років.

Російські ЗМІ повідомляють, що про це стало відомо з нової регіональної програми "сприяння зайнятості молоді", яку підготував уряд регіону.

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Підліткам 14 – 18 років нібито "спростять" працевлаштування та дозволять працювати на заводах у вільний від навчання час.

Автори програми зазначають, що Татарстан відчуває нестачу молодих працівників — по-перше, через зниження рівня народжуваності в 1990-ті роки, а по-друге, через те, що зараз молодь все частіше "віддає перевагу навчанню за програмами загальної, середньої професійної і вищої освіти" замість того, щоб йти працювати,

– йдеться у матеріалі.

Влада російського Татарстану прогнозує, що у разі реалізації нової ініціативи безробіття серед молоді віком 15 – 29 років знизиться до 7%. Примітно, що в документі не вказано, на якому рівні зараз перебуває безробіття в регіоні.

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