Влада Татарстану вирішила залучати підлітків з 14 років для роботи на оборонних заводах
Джерело:"Медуза"
Влада республіки Татарстан планує залучати до роботи на підприємствах російського оборонного комплексу молодь та підлітків з 14 років.
Російські ЗМІ повідомляють, що про це стало відомо з нової регіональної програми "сприяння зайнятості молоді", яку підготував уряд регіону.
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Підліткам 14 – 18 років нібито "спростять" працевлаштування та дозволять працювати на заводах у вільний від навчання час.
Автори програми зазначають, що Татарстан відчуває нестачу молодих працівників — по-перше, через зниження рівня народжуваності в 1990-ті роки, а по-друге, через те, що зараз молодь все частіше "віддає перевагу навчанню за програмами загальної, середньої професійної і вищої освіти" замість того, щоб йти працювати,
– йдеться у матеріалі.
Влада російського Татарстану прогнозує, що у разі реалізації нової ініціативи безробіття серед молоді віком 15 – 29 років знизиться до 7%. Примітно, що в документі не вказано, на якому рівні зараз перебуває безробіття в регіоні.
До заводів у Татарстані долітають українські безпілотники
- 2 квітня 2024 року вперше від початку повномасштабного вторгнення дрони атакували військові підприємства у Татарстані, що за 1 200 кілометрів від України. Безпілотники прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську, де виробляли "Шахеди". Це результат роботи Головного управління розвідки Міноборони.
- На територію економічної зони "Алабуга" було щонайменше два влучання. Внаслідок атаки є серйозні руйнування. Відомо, що "Алабуга" є однією з найбільших та найуспішніших економічних зон промислово-виробничого типу в Росії.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що подібні удари будуть продовжуватись і надалі. За його словами, завод зі збирання "Шахедів" зазнав значних руйнувань, а робота відповідного об'єкта ускладнена.
- Премʼєр-міністр Незалежного Татарстану Рафіс Кашапов розповів, що деякі татари зраділи, що ця атака відбулася. За словами Кашапова, що ближчою є перемога України, то ближчою є звільнення Татарстану від російської окупації.