Росіяни сумують, що українці не замерзнуть узимку, і закликають бити по енергооб'єктах уже зараз

Пропагандисти в ефірі російського телебачення не припиняють обговорювати Україну. Часто вони заходять за межі дозволеного та починають критикувати владу. Наприклад, дивуються, чому ж держава-агресор іще не атакувала українську енергетику, як торік.

Замість того, щоб зосередитися на внутрішніх проблемах, як-от зруйновані мости, обвалені будинки чи божевільному бажанні позбавити росіянок вищої освіти та змусити їх народжувати, росіяни читають прогноз погоди в Україні, передає 24 Канал. Вони намагаються дізнатися, чи буде настільки холодно, щоб їхній план заморозити Україну вдався.

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До чого закликають на російському ТБ

А ми будемо цього року бити по електростанціях, по усіх цих ніби блоках, щоб створювати проблеми з електроенергією в Києві?

– з надією запитує "журналіст".

Йому пафосно відповідають, що ця "тактика" (тобто руйнування цивільної інфраструктури!) справді була успішною, але її успіх у тому, щоб бити по енергоструктурі України постійно. Далі спікер мрійливо згадує час, коли Росія завдавала ударів по енергооб'єктах, залізниці та інших важливих цілях.

А відтак дивується: "Чому із цим тягнуть? Якщо і починати, то вже зараз. Напевно, чекають на особливо сильні холоди".

Пропагандист завершив свій спіч словами, що Україна не замерзне, бо прогноз обіцяє теплу зиму, тож "чинити цей вплив треба постійно".

Росіяни читають прогноз погоди в Україні та закликають обстрілювати енергооб'єкти, не чекаючи на мороз: дивіться відео

Рівень дискусії вражає. "Гість" фактично закликає до тероризму, але уникає називати речі своїми словами, облудно маскуючи слово "обстріли" за міфічним "силовим впливом". А сам "журналіст" белькоче незрозуміле "всє еті как би блокі".

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Росія хоче впливати на Україну