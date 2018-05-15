Російському коміку Поперечному заборонили в’їзд в Україну

СБУ не впустила в Україну громадянина Росії, коміка Данила Поперечного, який 18 травня планував виступити з концертом у Києві. Окрім того, коміку заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу СБУ.

"Поперечному закритий в'їзд СБУ з 12 квітня 2018 року на 3 роки", – сказали у спецслужбі.

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Зазначимо, що раніше про заборону в’їзду російському коміку в Україну повідомив громадський рух "Відсіч". За інформацією активістів, причиною стала антиукраїнська позиція Поперечного. Повідомляється, що артиста викрили на підтримці російської політики щодо України, зокрема анексії Криму.

Хто такий Данило Поперечний? Російський відеоблогер, стендап-комік, відеомейкер, сценарист, у минулому мультиплікатор. Автор кількох проектів на сайті "Спасибі, Єва!", також один із творців порталу "ДавайЛайма". Народився 1994 року у Воронежі, а школу закінчив у Києві.