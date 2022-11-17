Росія хоче поповнити свою армію українцями: яку підлість придумали в Кремлі

Росія щодня втрачає величезну кількість військових, через що шукає живу силу для продовження війни. Росіяни й раніше відправляли воювати українців з окупованих територій, однак тепер хочуть це затвердити на законодавчому рівні.

У Росії планують легалізувати призов на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях.

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Росія готується влаштувати незаконний призов вже навесні

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в Росії вже готується відповідний законопроєкт. Очікується, що він набуде чинності вже навесні 2023 року.

Повідомляється, що Росія планує провести незаконну паспортизацію українців.

Що робити, якщо вас мобілізували до російської армії

На початку повномасштабного вторгнення Росія мобілізовувала до своїх лав українців з окупованих територій Донбасу та Криму. Росія насильно призивала українців до своєї армії ще з 2014 року.

Кожен українець, якого Росія змусить вступити у свою армію, розглядається жертвою воєнних злочинів РФ. Тих, хто добровільно приєднається до збройних сил Росії та брав участь у війні проти України, чекає ув'язнення до 15 років.

Людям з окупованих територій радять уникати отримання повісток та дзвінків з окупаційних "військкоматів". Варто змінити місце проживання та номер телефону.

Якщо ж вас мобілізували, то при першій же можливості здавайтеся у полон українській армії та повідомляйте, що ви з окупованих територій. Також громадян закликали не виконувати незаконних наказів ворога.

Росія втрачає тисячі солдатів і кидає на фронт мобілізованих

Росія веде криваву війну проти України та гребує життями своїх же військових. Через шалені втрати та провали у війні кремлівському диктатору Владіміру Путіну у вересні довелося оголосити так звану часткову мобілізацію у Росії.

До збройних сил Росії вирішили мобілізувати 300 тисяч військових, з яких вже щонайменше 80 тисяч відправилися воювати в Україну. Росія кидає на фронт не тільки професіоналів, але й зеків та важко хворих.

Крім того, на війні гинуть громадяни інших країн, яких Росія теж незаконно відправляє воювати. Так восени в Україні загинув громадянин Замбії, який був засуджений у Росії, але опинився на фронті.

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