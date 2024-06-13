Росіяни знову бідкаються на атаку БпЛА: під ударом опинилися 2 області

Росіяни 13 червня вкотре заявили про атаку дронів. Невідомі безпілотники буцімто збивали в Ярославській та Владимирській областях.

Про це заявляють пропагандистські росЗМІ з посиланням на міноборони. Водночас окупанти традиційно розповідають про нібито успішну роботу "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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Дрони атакували 2 області в Росії

Зранку 13 червня росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників, які нібито намагалися завдати ударів вночі. Так, окупанти бідкаються, що Ярославська та Владимирська область опинилися під атакою дронів.

Російське міноборони стверджує, що загалом "пе-ве-о" збила 4 БпЛА:

3 безпілотники нібито збили над Ярославською областю,

1 безпілотник – над Владимирською областю.

Губернатор Ярославської області Міхаіл Євраєв, коментуючи нібито атаку БпЛА, видав традиційну для Росії методичку, що руйнувань та постраждалих внаслідок падіння уламків дронів немає. Водночас у коментарях під дописом росіяни бідкаються на перекриті дороги.



Росіяни бідкаються на перекриті дороги в Ярославській області / Скриншот з мережі

Водночас губернатор Владимирської області Алєксандр Авдєєв вирішив взагалі не коментувати збиті безпілотники над регіоном.

Росіяни постійно бідкаються на атаки дронів та вибухи