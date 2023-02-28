Паркан, рови та крокодили, – політичний експерт припустив майбутнє Росії
Володимир Путін зробив заяву, яку уже вважають антиросійською, в ній мовилося про необхідність ліквідувати з території Росії всю "мразь". Певно, мались на увазі люди, на яких хочуть скинути провину за військові та політичні поразки Росії.
Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він переконаний, що на Росію чекає ізоляція подібна до північнокорейської.
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Рашкін зауважив, було очевидно ще рік тому, що поразка на полі бою змусить бункерного диктатора шукати винуватців серед своїх.
Правосуддя там немає, закону немає, є лише пошук крайніх, пошук того, хто має взяти на себе провину. Шукають цапа відбувайла, а таких цапів в Росії цілі стада,
– додав мовець.
Що чекає на Росію
Якщо людина з якоїсь причини не може служити на фронті, її можуть звинуватити в державній зраді тощо. Такий процес іде по зростаючій, повідомив Рашкін. Писати доноси – це національна риса росіян, яка лишилася ще з "совка".
Рашкін впевнений, що зараз Путіну варто придивитися до дій Північної Кореї і стосунків між нею та Південною Кореєю. Така ж "демілітаризована зона із парканом, ровом, крокодилами – це те, що чекає на Росію по всьому кордону". Своєю чергою це ще й ускладнить процес для тих, хто звідти хоче втекти.
Питання в тому, коли відключать ютуб, коли перекриють кордони, як люди будуть виживати в цій ситуації, як вони будуть отримувати інформацію,
– підкреслив спікер.
Заяви Путіна б'ють рекорди по цинізму: останнє
- Кремлівський диктатор уперше заговорив про ймовірний розпад Росії. Він розширив риторику про те, що якщо загарбники програють у війні проти України, то тоді країна-агресорка припинить своє існування як і російський народ у його теперішньому вигляді.
- Політолог Тарас Загородній переконаний, що теперішня риторика Кремля спрямована на пошук ідеології, яка необхідна для підтримки мотивації масової армії.
- Диктатор розкрив інформацію про міфічний план Заходу поділити колишній СРСР та Росію на касти. В яскравих фантазіях Путіна Захід хоче здійснити поділ Росії, щоб контролювати її.