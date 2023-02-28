Паркан, рови та крокодили, – політичний експерт припустив майбутнє Росії

Володимир Путін зробив заяву, яку уже вважають антиросійською, в ній мовилося про необхідність ліквідувати з території Росії всю "мразь". Певно, мались на увазі люди, на яких хочуть скинути провину за військові та політичні поразки Росії.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він переконаний, що на Росію чекає ізоляція подібна до північнокорейської.

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Рашкін зауважив, було очевидно ще рік тому, що поразка на полі бою змусить бункерного диктатора шукати винуватців серед своїх.

Правосуддя там немає, закону немає, є лише пошук крайніх, пошук того, хто має взяти на себе провину. Шукають цапа відбувайла, а таких цапів в Росії цілі стада,

– додав мовець.

Що чекає на Росію

Якщо людина з якоїсь причини не може служити на фронті, її можуть звинуватити в державній зраді тощо. Такий процес іде по зростаючій, повідомив Рашкін. Писати доноси – це національна риса росіян, яка лишилася ще з "совка".

Рашкін впевнений, що зараз Путіну варто придивитися до дій Північної Кореї і стосунків між нею та Південною Кореєю. Така ж "демілітаризована зона із парканом, ровом, крокодилами – це те, що чекає на Росію по всьому кордону". Своєю чергою це ще й ускладнить процес для тих, хто звідти хоче втекти.

Питання в тому, коли відключать ютуб, коли перекриють кордони, як люди будуть виживати в цій ситуації, як вони будуть отримувати інформацію,

– підкреслив спікер.

Рашкін пояснив, чого очікувати росіянам: дивитися відео