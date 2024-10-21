У Росії бідкалися про масовану атаку дронами: під ударом міг опинитися й НПЗ

Росіяни жаліються про масовану нічну атаку дронами, яка була на території їхньої країни вночі 21 жовтня. Під ударом міг також опинитися і нафтопереробний завод у Ростовській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас у російській владі стверджують, що нібито збили всі дрони, які летіли вночі, передає 24 Канал.

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Якою була ніч на 21 жовтня у Росії

Міністерство оборони Росії у своєму короткому щоранковому зведенні стверджує, що в ніч на понеділок над чотирма російськими областями буцімто було збито 18 "українських безпілотників".

Згідно зі зведенням міністерства, 11 дронів нібито були збиті або перехоплені засобами РЕБ над Ростовською областю, чотири – над Брянською, два – над Курською, один – над Орловською областю.

Водночас у мережі також повідомляють, що під атакою також міг опинитися нафтопереробний завод у Новошахтинську, що в Ростовській області. Там близько 3 ночі лунали вибухи.

Місцеві також повідомляли про 5 вибухів у Ростовській області. Пожежі на НПЗ, станом на зараз, не зафіксовано. Проте сам факт, що дрони наблизилися до заводу, вказує на чергове промацування ворожої системи оборони повітря, що зазвичай закінчується ударом в короткій перспективі.

До слова, російський Новошахтинськ уже не вперше атакують невідомі добрі безпілотники. Так, 27 вересня під цим місто сталася велика пожежа через "падіння уламків БпЛА" біля лінії електропередач, у полі, де начебто спалахнула суха трава.

На безпосередньо Новошахтинський НПЗ також були вже кілька атак. Після цього завод призупиняв свою роботу.