Росію масовано атакують дрони: БпЛА "ловили" в Калузькій, Тульській і Московській областях

У Росії знову тривожно. Ввечері 20 квітня країну-агресорку атакували дрони. Ворожа "Пе-Ве-О" нібито "працювала" в низці областей.

Окупанти активно звітують про нібито "успішну роботу". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Росія знову під атакою дронів

Окупанти намагаються запевнити, що "Пе-Ве-О" потужно працює по дронах. Мовляв, "збили" кілька безпілотників у Жуковському районі Калузької області. Про це пропагандисти повідомили близько 19:30.

Втім, уже незабаром сповістили, що над Калузькою областю оголошено "Килим". Небо закрите.

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Цей сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти або залишити район через "невідомі літальні об'єкти".

Також окупанти пишуть про нібито появу якогось "метеозонду" – безпілотного аеростата, який несе на собі вибухівку і скидає її за сигналом GPS-трекера.

У ворожому міноборони заявили про нібито "збиття" двох "малорозмірних повітряних куль" над Тульською та Московською областями близько 19:00 (за місцевим часом).

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