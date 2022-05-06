Росію накрили пилові бурі, штормовий вітер та пожежі: страшні відео

Росія потерпає від стихійних лих. До цього переліку можна віднести пожежі, пилові бурі, а також штормовий вітер. Більше про це – читайте далі.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що у Росії вогонь охопив ціле місто – Називаєвськ, що розташоване в Омській області, у Сибіру.

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У Росії лютують природні стихії

Згідно з дописом Казанського, там згоріла ціла вулиця, оскільки лісові пожежі перекинулися на будинки людей. Цікаво, що впоратися з вогнем там не можуть, адже рятівників та техніку, які мали б цим займатися, відправили в Україну: вбивати, грабувати та руйнувати міста.

Казанський додав, що у Росії нічого не змінюється – для них важливіше нищити іншу країну, ніж навести лад у своїй. Мовляв, для чого робити щось для порятунку сибірських лісів та громадян своєї держави, коли є в рази важливіше завдання – змінювати.

Відео пожежі у місті в Сибіру:

В Омській області також лютує пилова буря зі штормовим вітром. Це призвело до скасування низки рейсів літаків. В області зафіксували повалені дерева. Крім того, "колориту" ситуації додають пожежі. Місцевий губернатор вирішив запровадити в області режим надзвичайних ситуацій.

Стихія в Омській області:

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