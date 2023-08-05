Світ втомився: чому насправді Росію не запросили на зустріч у Саудівській Аравії
5 та 6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч десятка країн щодо ключових принципів миру на основі формули Володимира Зеленського. Росію на неї не запросили і винна в цьому безпосередньо країна-агресорка.
Це 24 Каналу зазначив російський опозиціонер і політолог Аббас Галлямов. Він підкреслив, що це досить нетривіальна історія, коли безпосередній учасник конфлікту виключається з його обговорення.
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Росія сама винна
Росія дуже хвацько щодня "ліпить" пропаганду для своєї аудиторії. І байдуже, що в ній немає жодної долі адекватності – змусять повірити під загрозою арешту. Але світ не боїться Росію. Він стомився від дурних заяв країни-агресорки і тому не хоче бачити її на політичних зустрічах.
Я думаю, що це значно пов'язано з неадекватністю російського керівництва і неадекватністю тих позицій, які вони займають. Світ втомився від цього. Йому відверто набридло. Сформувалася така думка: говорити з Росією – витрачати дарма час,
– зазначив Галлямов.
Що можуть готувати у Саудівській Аравії: дивитись відео
Своєю неадекватністю Росія викотила себе на узбіччя світового політичного процесу. Тому й не запрошують обговорювати процеси, які стосуються її напряму.
"Світ вирішив, що Росія поховає будь-яку розмову. Нормально з нею говорити не можна. Тому залишили за воротами. Мовляв, спочатку самі між собою серйозно обговоримо, дійдемо однієї точки зору, а потім скажемо свою позицію", – резюмував політолог.
Зустріч у Саудівській Аравії: основне
- Саудівська Аравія стала ініціатором зустрічі десятка країн з приводу українського питання. Вона переслідує власні інтереси, пов'язані зі світовою політикою та продовольчими питаннями.
- Росію на зустріч не запросили. Речник Держдепу Метью Міллер пояснив це неготовністю Москви провадити цивілізовані переговори. Про що неодноразово наголошував Президент України Володимир Зеленський.
- Натомість там очікують Китай. Делегація країни розглядає можливість своєї участі. Це може означати і зміну політики щодо України.