Після війни Росію слід позбавити ядерної зброї, – Міноборони України

Інфопростір п'ятниці 19 січня багатий на різноманітні прогнози щодо перебігу війни в Україні та в світі. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк висловився щодо майбутньої перемоги України, 24 Канал розкаже детальніше.

Джерела CNN вважають, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки, а то й цілих п'ять. Наразі обидві країни виснажені, але є імовірність того, що в 2025 році Україна спробує піти в новий контрнаступ.

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Чим має завершитися війна

Усі війни завершуються за столом перемовин підписанням певних документів. Думаю, те саме відбудеться у нашому випадку. Будуть підписані угоди – з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має включати пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава є загрозою для світу,

– висловився Гаврилюк.

Він переконаний, що в держави-агресора слід забрати ядерну зброю, бо Росія загрожує всьому світу. Загалом же війна має завершитися виходом на кордони 1991 року. Втім, щоб уникнути нового нападу, треба буде створити запобіжні механізми.

Що слід робити для перемоги:

Україна має розвивати власне виробництво;

Україна має мобілізувати усі свої сили на продовження боротьби;

Заходу слід використати заморожені активи росіян на користь нашої держави;

Захід має продовжувати надавати зброю, зокрема Taurus.

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Білорусь вимахує ядерною зброєю росіян

Ця країна в квітні може ухвалити нову військову доктрину, в якій уперше ідеться про ядерну зброю. Білоруси переконують, що вони мирні і добре ставляться до всіх народів, на відміну від урядів.