Росію треба змусити виконувати міжнародні зобов'язання, – Блінкен

Державний секретар США закликав міжнародну спільноту разом протистояти поведінці Росії. І домагатися того, щоб вона виконувала свої міжнародні зобов'язання.

Про це Ентоні Блінкен написав у твітері проти ночі 5 травня за часом Києва. Згодом його коментар доповнив речник Держдепу Нед Прайс, згадавши про Україну.

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Блінкен вкотре закликав тиснути на Росію

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск – щоб Кремль виконував свої міжнародні зобов'язання. А для цього міжнародна спільнота повинна працювати консолідовано.

Нам потрібно працювати разом, щоб викривати поведінку Росії, притягувати Росію до відповідальності за її дії, і чинити тиск на Москву, аби та дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань,

– написав Блінкен у твітері.

Речник Держдепу Нед Прайс також у твітері зробив репост повідомлення Блінкена й доповнив його таким коментарем:

"Росія повинна виконувати свої зобов'язання за мінськими домовленостями та сумлінно працювати над припиненням конфлікту на Сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму".

Нагадаємо, новопризначена заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибуде в Київ разом зі самим державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Це станеться одразу після їхнього візиту до Лондона, куди представники Білого дому приїхали 4 травня.

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