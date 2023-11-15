Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, – Зеленський

Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Український лідер привітав це рішення.

Український лідер наголосив, що епоха російського впливу закінчилася. Це – правильно.

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Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме,

– наголосив Зеленський.

Як відреагував Єрмак

Андрій Єрмак наголосив, що це рішення – дуже важливе. Росія неодноразово атакувала в українських містах та селах, зокрема, історичні будівлі, об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Глава Офісу Президента наголосив, що терористам немає місця у сучасному цивілізованому світі.

Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО – останні новини

Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Зокрема, це сталося під час удару по Одесі. Тоді постраждали:

Воронцовський палац;

Будинок Маріні, Ашкіназі;

Будинок Серато і Верані;

Будинок прибутковий Лерхе;

Будинок Зонтага;

Палац (об'єм фасадної будівлі);

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";

Будинок Золотарьова, Маса.

Також російські терористи обстріляли історичний центр Львова.