Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО, – Зеленський

15 листопада 2023, 23:33
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 15 листопада повідомив, що уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Український лідер привітав це рішення.

Український лідер наголосив, що епоха російського впливу закінчилася. Це – правильно.

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Уперше в історії Росія була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії лише слабшатиме,
– наголосив Зеленський.

Як відреагував Єрмак

Андрій Єрмак наголосив, що це рішення – дуже важливе. Росія неодноразово атакувала в українських містах та селах, зокрема, історичні будівлі, об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Глава Офісу Президента наголосив, що терористам немає місця у сучасному цивілізованому світі. 

Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО – останні новини

Росія атакує об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО. Зокрема, це сталося під час удару по Одесі. Тоді постраждали:

  • Воронцовський палац;
  • Будинок Маріні, Ашкіназі;
  • Будинок Серато і Верані;
  • Будинок прибутковий Лерхе;
  • Будинок Зонтага;
  • Палац (об'єм фасадної будівлі);
  • Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
  • Будинок Золотарьова, Маса.

Також російські терористи обстріляли історичний центр Львова. 

Автор: Мар'яна Бекало