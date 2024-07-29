Нарахували майже 40 дронів: у Міноборони Росії відзвітувалися про масовану нічну атаку
У Росії ніч на 29 липня була абсолютно неспокійною з атакою невідомими безпілотниками у кількох областях. Міністерство оборони країни-агресорки відзвітувалося про цей нічний обстріл.
Там кажуть, що, мовляв, Росію вночі атакували аж 39 безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Куди залітали дрони у Росії цієї ночі
У російському міноборони заявили, що цієї ночі військові "відбили" атаку дронів у п'яти областях. Зокрема, невідомі добрі безпілотники було "перехоплено та знищено" засобами ППО.
У міністерстві країни-агресорки розповіли, що всього було перехоплено:
- 19 БпЛА – у Курській області;
- 9 безпілотників – у Бєлгородській області;
- 5 дронів – у Брянській області;
- 3 БпЛА – у Воронезькій області;
- ще 3 дрони – у Ленінградській області.
Водночас міноборони Росії, як завжди, не надало жодних доказів своїх заяв, тому достеменно невідомо, чи дійсно така кількість дронів залітала у державу-агресорку.
До слова, російські ЗМІ писали про обстріли у Бєлгородській області. Там у населеному пункті Томаровка зайнялася підстанція.
Дрони також, за словами очевидців, фіксували у Воронезькій області. Внаслідок падіння БпЛА, як зазначили у місцевій владі, пошкоджено комунальний об'єкт, однак без постраждалих.