Роскомнадзор почав погрожувати російським ЗМІ за інтерв'ю з Зеленським
27 березня 2022 , 19:57Читать новость на русском
Низка російських ЗМІ взяли інтерв'ю у Володимира Зеленського. Тепер цим журналістам почали погрожувати.
Інтерв'ю у нашого президента взяли й російські видання, яких там вважають "іноагентами". Про це повідомили пропагандистські ЗМІ Росії.
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Роскомнагляд попередив ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочали перевірку для визначення ступеня відповідальності,
– мовиться у повідомленні.
Тепер проти них "вживатимуть заходи реагування".
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