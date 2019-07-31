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      КРЫМский бандеровец

      Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша

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      Освободители Крыма на месте музыкальной школы открыли зону
      Освободители Крыма на месте музыкальной школы открыли зону / Фото из открытых источников

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Расплата за "Крымнаш".

      1. Прямо сейчас россия убивает заложника в СИЗО Симферополя. Эдем Бекиров на протяжении 10 дней не мог встать с нар из-за защемления нерва и сильной боли в спине. Болит сердце, мучает одышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха.

      бекиров
      Скрин из Twitter

      2. Политзаключенный Владимир Балух, которого оккупанты удерживают в колонии, написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде:

      Муторное чувство тревоги и беспрерывной тоски по маме и родным в данный период густо разбавлены изъедающей сознание злобой на бессилие оперативно и эффективно противостоять цинизму "системы" режима, что возомнил себя "правомочным", отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно "жаловать" ему гражданство в своем заповеднике оксюморона".

      Балух также поблагодарил Лазду за ее роль в том, что украинские активистки сделали ему две вышиванки вместо тех, которые у него отобрали оккупанты в заключении.

      3. НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в ее группу, подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на сумму $5,2 млрд. Ожидается, что Трибунал примет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года. Трибунал уже признал, что россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

      4. Приморский районный суд Одессы арестовал российский танкер NIKA SPIRIT, который 25 июля был задержан в порту Измаила. С помощью этого судна в ноябре 2018 года оккупанты блокировали украинские корабли в Керченском проливе.

      5. Во время атаки оккупантов на наши корабли в Керченском проливе собака Джесси была на украинском катере "Яны Капу". Оккупанты арестовали украинских моряков. А с ними – и Джесси. Оккупанты восемь месяцев удерживали собаку в Керчи, но сейчас Джесси наконец-то свободна.

      6. С 6 по 16 августа оккупанты проведут в Крыму и соседних регионах россии очередные масштабные военно-террористические учения, в ходе которых "нанесут массированный ракетный удар по полигону в Крыму". Пока еще стесняются сразу бомбить города, как на Донбассе.

      7. Вчера, около 23:00, большая часть оккупированной Евпатории содрогнулась от мощного взрыва. Пока оккупанты отмалчиваются о его причинах, жители города гадают, что бы это могло быть.

      КРЫМ
      Скрин КРЫМский бандеровец

      8. В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили в Запорожье бывшего сотрудника МВД Украины, который был завербован во временно оккупированном Крыму и вел разведку в пользу россии.

      9. Прокуратура АР Крым и следователи Нацполиции Украины в АРК и Севастополе сообщили о подозрении "судье Железнодорожного районного суда Симферополя", которая, прогнувшись под оккупантов, осудила журналиста Крым.Реалии Николая Семену.

      10. С утра у городской стоматологии в Керчи творится ад. Люди по несколько дней не могут попасть к врачу, занимают с ночи очереди и скандалят:

      Ни для кого не секрет, что попасть в городскую стоматологию крайне сложно. Кто с ночи занимает очередь, кто рано утром, но не все попадают к врачу. В очереди люди ругаются, кричат и скандалят. И это не удивительно! Талонов ограниченное количество. В общем, беда, дамы и господа! 2 дня в очереди и безрезультатно! 
      – жалуются "ватники" пропагандонам.

      Жители города комментируют: "Вы же голосуете с 76,6% результатом, значит, вам такое существование нравится! Чего теперь обижаться?!!", "Поставьте там телевизор и включите Соловьева, Скабееву, Малахова, в конце концов", "Пусть напишут путину жалобу на чудесную жизнь", "Местечковое развлечение – подорваться в четыре утра, чтобы к пяти успеть занять очередь и поскандалить!", "Это специально делается для того, чтобы шли к платным, и там радушно с улыбкой встретят за неподъемные для многих деньги. Это одни и те же "люди" – здесь закрывают шлагбаум, а там открывают".

      11. Симеиз. Закрытая территория санатория "Пионер". А происходит там – браконьерство. Но фото – спиленная Веллингтония или Мамонтовый кипарис.

      12. Ялтинскую детскую музыкальную школу имени А. Спендиарова оккупанты превратили в зону, обнеся забором. При попытке побега с сольфеджио огонь будет открыт без предупреждения? А на ступеньки денег уже не хватило – все ушло на режимные мероприятия.

      крым

      13. Беспилотник Госдепа сделал ошеломляющие фото великолепного сезона-2019 в Судаке!

      14. В курортной Николаевке туристам весело было:

      Крестным ходом казаки, прихожане и священнослужители прошли по поселку, а у моря традиционно все продолжилось театрализованным представлением и концертом казачьей и народной песни.

      Кизячий шабаш под названием "Русь тысячелетняя" состоялся и в Симферополе, прям под окнами Гоблина.

      15. Вы, главное, паспорт не забудьте. Билеты ведь по паспорту:

      Мы вчера прозрели в Ялте. Теперь, прежде чем бежать на автовокзале в туалет, надо подняться к диспетчеру, отстоять в очереди и купить билет для туалета, а потом с этим билетом бежать вниз в туалет.

       ялта
      Скрин Утомленный Парадами

      16. В оккупированной Алуште прошел слет секты Национально-освободительного движения (НОД), который ватники назвали так: "Санкционированная акция по сбору подписей за возвращение границ Отечества и социальной справедливости, в поддержку реформ В. путина".

      вата
      Слет секты Национально-освободительного движения / Фото из Twitter

      17. Гоблин полностью поддержал жестокие избиения и массовые задержания участников акции протеста в Москве, обвинил во всем Запад и нашел украинский след Майдана.

      крым
      Скрин КРЫМский бандеровец

      P.S. Россияне, посмотрите в интернете, который вам пока не отключили, как живут нефтедобывающие страны, в которых коррупция сведена к минимуму, в которых не страдают гигантоманией и величием, захватывая территории других стран, в которых не штурмуют картонные Рейхстаги и не живут мнимыми прошлыми победами… Посмотрели? Так вот, даже если вдруг Земля сойдет со своей орбиты и у вас появится не коррумпированная власть, не видать вам такой жизни… Потому что еще очень долго вы будете расплачиваться и за "Крымнаш", и за "Донбасснаш", и за многие другие кровавые и подлые "наш"…

      Иск "Нафтогаза" на сумму $5,2 млрд – это только разминка. А ведь есть еще и санкции, которые прямо или косвенно отражаются на жизни каждого. Вы себе хоть на мгновение представляете, чего вы лишили себя, своих детей и внуков поддержкой – активной или молчаливой – кровавого кремлевского режима?

      Читайте предыдущий дайджест: Штраф за украинские номера, атмосфера Освенцима и вода почасово: новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Анексія Криму СБУ Володимир Балух Новини Криму
      Джерело: КРЫМский бандеровец
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