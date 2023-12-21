Експрокурора, який влаштував гучне весілля у Львові, оголосили у розшук

На початку жовтня 2023 у Львові зіграли помпезне весілля експрокурор та колишня працівниця ДБР. Стало відомо, що поліція оголосила в розшук нареченого пишного "гуляння" Ростислава Ільницького.

Ростислава Ільницького розшукує Яворівський відділ поліції за статтею про підробку документів.

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Розшук Ільницького

У четвер, 21 грудня, стало відомо про те, що поліція оголосила у розшук колишнього прокурора, 31-річного Ростислава Ільницького. Інформація про розшук оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Чоловіка підозрюють у підробці та використанні підроблених документів. На сайті МВС зазначено, що дата зникнення Ростислава Ільницького – 1 грудня.

Видання Lviv.media, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, зазначає, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон.

Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі до двох років.

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