Скандальний львівський експрокурор Ільницький звільнився з Закарпатського ТЦК

Колишній львівський прокурор Ростислав Ільницький припинив службу в Закарпатському обласному ТЦК і СП – його перевели в іншу військову частину. Чоловік мобілізувався до ЗСУ в липні 2024 року після затримання правоохоронцями.

Про це повідомляє на Lviv.media із посиланням на декларацію та коментар начальника Хустського РТЦК Степана Христонька, передає 24 Канал. Офіційно експрокурор перебував на посаді лише місяць – з 12 квітня до 11 травня.

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Що відомо про службу Ільницького

За даними декларації Ільницького, він офіційно оформився до Хустського РТЦК, хоча фактично проходив службу в Закарпатському ТЦК, де займався юридичними питаннями та отримував зарплатню.

Там по штату, судячи з усього, такої посади не було. Була одна людина, і вона не справлялася з усією тією кількістю паперів, яка йшла. І потрібна була допомога – от його туди й відрядили,

– пояснив Христонько.

Він також додав, що за наказом начальника Генштабу Ільницького нібито перевели до іншої військової частини – у Вінницьку або Хмельницьку область. Сам експрокурор на дзвінки журналістів не відповідає.

Нагадаємо, СБУ затримала Ільницького та його тещу, адвокатку Богдану Москву, в липні 2024 року. Обох спіймали після отримання від потенційного "ухилянта" 3 500 доларів за розв'язання питання щодо встановлення йому групи інвалідності.

Раніше, у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо розкішного весілля колишнього прокурора з експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою.