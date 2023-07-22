Був справжнім нацистом та бойовиком: на війні загинув російський воєнкор Журавльов

Російський пропагандист, який був воєнкором на війні, загинув. На "концерт Кобзона" білет виграв Ростислав Журавльов.

Російські пропагандисти написали, що він загинув під час обстрілу на війні. Варто додати, що тільки за останню добу Росія втратила на фронті щонайменше вже 640 солдатів, пише 24 Канал.

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Російський воєнкор загинув на війні

Одне з пропагандистських ЗМІ написало, що їхній воєнкор Ростислав Журавльов загинув під час українського обстрілу "в зоні СВО", тобто на війні в Україні.

Відомо, що він потрапив під обстріл разом з групою колег. У той момент вони перебували в районі П'ятихатки Запорізької області.

Де загинув пропагандист: дивіться на карті

Журавльов більше не брехатиме / Фото з російських телеграм-каналів

Загибель пропагандиста навіть прокоментували в міноборони Росії. Там заявили, що їхній воєнкор, а насправді бойовик, нібито "помер від поранень через розрив касетного боєприпасу". Однак цілком можливо, що вороги цинічно брешуть, щоб мати "причини" хоча б у чомусь звинуватити Україну на фоні отримання ЗСУ цієї зброї від США.

Окрім Журавльова, не пощастило також і пропагандистському фотокореспонденту Костянтину Михальчевському – він зазнав поранень.



Поранений під час обстрілу пропагандист Михальчевський

Ворожі ЗМІ повідомили, що поранені також воєнкор та оператор росЗМІ Роман Польшаков та Дмитро Шиков. Польшаков зазнав чотирьох уламкових поранень, Шокову – уламки потрапили в м'які тканини, він зазнав невеликого перелому кульшових кісток.

Ким насправді був Журавльов

Джерела 24 Каналу повідомили, що насправді Ростислав Журавльов був справжнім нацистом з-поміж представників російської політичної партії "Інша Росія".

У 2014 році як журналіст заїхав у Крим, згодом так само там з'явилися ще й "зелені чоловічки". Він брав участь у захопленні півострова разом із Гіркіним та іншими пі**рами,

– розповіло джерело.

Після цього Журавльов перебував у Донецьку, де також користувався "ксивою" журналіста. Далі – воював у так званій псевдореспубліці у Луганській області в загонах козаків.

"Коли було треба, він журналіст. Коли не треба – бойовик. І шкварнули його не з камерою в руках, а з калашом (автоматом Калашникова – 24 Канал)", – заявили джерела 24 Каналу.

Михальчевський у лікарні

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький підтвердив, що Журавльов загинув, а Михальчевський – поранений.

Сьогодні (22 липня – 24 Канал) в результаті обстрілу цивільної машини, яка прямувала з міста Василівка Запорізької області до села Володимирівка, загинув воєнний кореспондент Ростислав Журавльов. Ще один воєнний кореспондент – Костянтин Михальчевський – зазнав поранень різного ступеня тяжкості,

– запевнив колаборант.

За його словами, Михальчевський у лікарні.