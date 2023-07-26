У Ростові стався потужний вибух у будинку: окупант підірвав гранату

У російському Ростові-на-Дону стався вибух у житловому будинку. Як виявилось, окупант, який повернувся з війни в Україні, підірвав гранату у квартирі.

Внаслідок вибуху є постраждалий. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибух у Ростові

Як пишуть росЗМІ, у Ростові-на-Дону стався вибух у житловому будинку. Так, окупант повернувся з війни в Україні та підірвав гранату у квартирі.

За словами місцевих жителів, постраждав уродженець Анапи, який повернувся з війни. Він тимчасово винайняв квартиру і планував пізніше поїхати до рідних. Однак сьогодні, 26 липня, чоловік випив і "не впорався зі зброєю".

Зазначається, що окупанта відвезла швидка. За даними пропагандистів, йому відірвало палець. До речі, в його квартирі знайшли ще чотири гранати.

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